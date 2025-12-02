I due figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco il blitz in un video Scuola parentale fantasma medicina alternativa Non sono neppure iscritti all’anagrafe

Caprese Michelangelo (Arezzo) – Niente scuola per i due figli piccoli. Sarebbe questo il motivo per cui il 16 ottobre scorso i carabinieri, dietro provvedimento emesso dal Tribunale dei minori di Firenze, li hanno tolti al padre Harald, perito elettronico originario di Bolzano e alla madre Nadia, di origine bielorussa. I militari, insieme agli assistenti sociali, si sono presentati di mattina nella loro casa a Caprese Michelangelo (Arezzo) e hanno portato via i due bambini di 8 e 4 anni. La storia, raccontata dalla trasmissione Fuori dal Coro, ha contorni più complessi e radici profonde. La famiglia di Caprese Michelangelo era da tempo sotto la lente dei servizi sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I due figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma, medicina alternativa. Non sono neppure iscritti all’anagrafe”

I due figli di 4 e 8 anni tolti a un’altra famiglia nel bosco, il blitz in un video. “Scuola parentale fantasma, medicina alternativa. Non sono neppure iscritti all ... - Dopo Nathan e Catherine a Palmoli spunta il caso di Harold e Nadia a Caprese Michelangelo (Arezzo). Come scrive lanazione.it

Accusata di aver ucciso i due figli, assolta - La Corte d'Assise di Bergamo ha assolto la 29enne di Pedrengo Monia Bortolotti, imputata per la morte dei suoi due figli, Alice e Mattia, avvenute nel 2021 e nel 2022. Riporta ansa.it