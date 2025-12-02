I dati dell' Istat di ottobre sul lavoro sono positivi

Più occupati, meno disoccupati, meno inattivi. I dati sul lavoro, resi noti oggi dall'Istat, sono positivi: a ottobre 2025 il numero di occupati supera quello di ottobre 2024 dello 0,9 per cento (+224 mila unità), mentre il tasso di occupazione in un anno sale di 0,4 punti percentuali, mentre scende del 2,2 per cento il numero delle persone in cerca di lavoro e del 1,4 per cento quello degli inattivi tra i 15 e 6a anni. Buone notizie con qualche piccola preoccupazione: l'aumento degli occupati riguarda chi ha almeno 50 anni, ma c'è una leggera diminuzione nelle altre classi d'età A ottobre il tasso di disoccupazione scende al 6 per cento (-0,2 punti), quello giovanile al 19,8 per cento (-1,9 punti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I dati dell'Istat di ottobre sul lavoro sono positivi

