I commercianti di Sferracavallo e l' intimidazione con le bottiglie di benzina | Mai ricevuto richieste di pizzo

Nessuna richiesta di pizzo. È questo che i commercianti di Sferracavallo - ai quali poco più di una settimana sono state recapitate bottiglie piene di benzina con la scritta "5.000 €" - hanno riferito agli investigatori della squadra mobile che li hanno sentiti in questi giorni. Hanno quindi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

