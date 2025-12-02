I commercianti di Sferracavallo e l' intimidazione con le bottiglie di benzina | Mai ricevuto richieste di pizzo

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna richiesta di pizzo. È questo che i commercianti di Sferracavallo - ai quali poco più di una settimana sono state recapitate bottiglie piene di benzina con la scritta "5.000 €" - hanno riferito agli investigatori della squadra mobile che li hanno sentiti in questi giorni. Hanno quindi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I commercianti di Sferracavallo e l’intimidazione con le bottiglie di benzina: “Mai ricevuto richieste di pizzo” - È questo che i commercianti di Sferracavallo – ai quali poco più di una settimana sono state recapitate bottiglie piene di benzina con la scritta “5. Secondo mondopalermo.it

Sferracavallo, bottiglie di benzina lasciate davanti a cinque locali - PALERMO – I titolari di cinque esercizi commerciali della borgata di Sferracavallo, a Palermo, stamani hanno trovato bottiglie di benzina davanti alle saracinesche. Si legge su livesicilia.it

Intimidazioni a Sferracavallo: bottiglie di benzina davanti ad alcuni esercizi commerciali - Davanti a cinque esercizi commerciali del lungomare della borgata marinara ... sicilianews24.it scrive

commercianti sferracavallo intimidazione bottiglieIntimidazione a Sferracavallo e imbarcazioni incendiate a Isola delle Femmine, Rini (FdI): “Solidarietà ai commercianti” - “Esprimo piena solidarietà ai titolari delle attività commerciali di Sferracavallo che hanno subito un’intimidazione, con bottiglie di benzina lasciate davanti alle saracinesche accompagnate da una ri ... Segnala teleoccidente.it

commercianti sferracavallo intimidazione bottiglieIntimidazioni a Sferracavallo e incendio ad Isola: “fatti allarmanti” per il deputato Giambona - “Quanto accaduto nelle scorse ore tra Isola delle Femmine e Sferracavallo desta profonda preoccupazione. Scrive teleoccidente.it

Il pizzo a tappeto a Sferracavallo, le indagini e i dubbi dei commercianti, “Sarà stata la mafia?” - Il pizzo a tappeto a Sferracavallo è anomalo. Segnala blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Commercianti Sferracavallo Intimidazione Bottiglie