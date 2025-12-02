I Cigni neri del 2026 | dal Fondo sovrano tricolore al CEO generato dall’AI

Il Fondo sovrano italiano creato con le riserve aurifere al CEO di una multinazionale generato dall’AI, passando per l’IPO di Space X e la sovranità aurifera cinese: sono solo alcune delle “previsioni oltraggiose” formulate da BG Saxo, che ogni anno fa questo esercizio previsionale che si basa sulla teoria dei “cigni neri”: eventi rari, imprevedibili e ad altissimo impatto sui mercati, che sfuggono alle normali aspettative storiche, economiche e scientifiche. Negli ultimi anni alcune “previsioni oltraggiose” hanno anticipato trend che si sono poi effettivamente affermati nell’arena internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

