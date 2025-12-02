I Cigni neri del 2026 | dal Fondo sovrano tricolore al CEO generato dall’AI
Il Fondo sovrano italiano creato con le riserve aurifere al CEO di una multinazionale generato dall’AI, passando per l’IPO di Space X e la sovranità aurifera cinese: sono solo alcune delle “previsioni oltraggiose” formulate da BG Saxo, che ogni anno fa questo esercizio previsionale che si basa sulla teoria dei “cigni neri”: eventi rari, imprevedibili e ad altissimo impatto sui mercati, che sfuggono alle normali aspettative storiche, economiche e scientifiche. Negli ultimi anni alcune “previsioni oltraggiose” hanno anticipato trend che si sono poi effettivamente affermati nell’arena internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Ci dicono che tutto deve essere dritto, pulito, perfetto. Poi incontri due cigni neri e ti ricordi che anche quello che stona ha diritto al suo spazio. A volte essere “fuori posto” è l’unico modo per essere sinceri. Se ti sei sempre sentito un po’ rotto, un po’ fuori statisti - facebook.com Vai su Facebook
Cigni neri, nuova coppia al Parco dei Giardini. "Ecco Ulisse e Penelope" - Nuovi esemplari, 'guardiani' della Bolognina, dopo l'avvelenamento dei precedenti inquilini a fine gennaio. Scrive ilrestodelcarlino.it