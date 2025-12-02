I capelli ricci odiano l'inverno | come proteggerli notte e giorno

Proteggere i capelli durante l’inverno è fondamentale, ma sono soprattutto i capelli ricci a soffrire di più freddo, vento e continui sbalzi di temperatura. Tutti questi fattori tendono a seccare la fibra capillare e a creare il crespo. La routine invernale richiede quindi qualche accorgimento specifico, capace di preservare la naturale bellezza dei ricci e di mantenerli elastici e idratati. Proteggere i capelli ricci in inverno: i consigli. Il primo passo è potenziare l’idratazione. Le basse temperature riducono la capacità del capello di trattenere acqua, perciò è importante utilizzare maschere nutrienti a base di burro di karité, olio di cocco o aloe vera almeno una volta alla settimana. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I capelli ricci odiano l’inverno: come proteggerli notte e giorno

