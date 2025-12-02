I calciatori del Nizza aggrediti dai tifosi dopo l’ennesima sconfitta

I calciatori del Nizza sono stati protagonisti di un episodio che ha scosso il calcio francese. Al rientro dalla trasferta di Lorient, conclusa con la sesta sconfitta consecutiva, circa 400 ultras hanno atteso il pullman della squadra presso il centro di allenamento. Le tensioni, inizialmente verbali, si sono trasformate in violenza. Un clima di ostilità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I calciatori del Nizza aggrediti dai tifosi dopo l’ennesima sconfitta

