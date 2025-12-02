I bomber sono il nuovo trend dell’inverno 2025 e ce lo avevano già svelato le passerelle

Metropolitanmagazine.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono capi che fai finta di non notare per anni e poi, all’improvviso, tornano a bussare alla porta del tuo armadio con tutta la prepotenza del trend che rinasce. È il caso del bomber: un pezzo che vibra su tutte le frequenze giuste — dalle runway alle strade — e che quest’inverno è praticamente ovunque. E la cosa bella? Funziona con qualsiasi mood: sopra un knit chunky, appoggiato su un vestitino leggero in primavera, oppure zip tirata fino al collo per un look “ sto bene ma non sto facendo niente per sembrarlo ”. Il bomber sta vivendo la sua era questo inverno 2025 (e noi ne siamo felici). La verità è che il bomber rende streetwear un outfit basic, rende chic un look minimal, rende più interessante anche un giorno in cui avresti voluto solo infilarti una felpa e basta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

i bomber sono il nuovo trend dell8217inverno 2025 e ce lo avevano gi224 svelato le passerelle

© Metropolitanmagazine.it - I bomber sono il nuovo trend dell’inverno 2025 (e ce lo avevano già svelato le passerelle)

News recenti che potrebbero piacerti

bomber sono nuovo trendI bomber sono il nuovo trend dell’inverno 2025 (e ce lo avevano già svelato le passerelle) - L'articolo I bomber sono il nuovo trend dell’inverno 2025 (e ce lo avevano già svelato le passerelle) proviene da Metropolitan Magazine. msn.com scrive

Nuovo bomber, hanno scelto Vlahovic: certificato l’addio alla Juve - Difficile pensare a una permanenza del serbo a Torino per un’altra, anzi ultima stagione da separato in casa. Come scrive calciomercato.it

Il nuovo bomber scalpita: "Bisogna provarci" - L’attaccante: "Siamo distanti dalla vetta, ma ora pensiamo a vincere" Nome: Manuel. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bomber Sono Nuovo Trend