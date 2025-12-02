I bomber sono il nuovo trend dell’inverno 2025 e ce lo avevano già svelato le passerelle
Ci sono capi che fai finta di non notare per anni e poi, all’improvviso, tornano a bussare alla porta del tuo armadio con tutta la prepotenza del trend che rinasce. È il caso del bomber: un pezzo che vibra su tutte le frequenze giuste — dalle runway alle strade — e che quest’inverno è praticamente ovunque. E la cosa bella? Funziona con qualsiasi mood: sopra un knit chunky, appoggiato su un vestitino leggero in primavera, oppure zip tirata fino al collo per un look “ sto bene ma non sto facendo niente per sembrarlo ”. Il bomber sta vivendo la sua era questo inverno 2025 (e noi ne siamo felici). La verità è che il bomber rende streetwear un outfit basic, rende chic un look minimal, rende più interessante anche un giorno in cui avresti voluto solo infilarti una felpa e basta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
