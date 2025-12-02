I bambini di nessuno Petrarca ospite di Casertalegge-Scrittori in città
Martedì 2 dicembre, alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Caserta, Giuseppe Petrarca sarà ospite di Casertalegge – Scrittori in città, la rassegna letteraria curata da Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano in collaborazione con le librerie Feltrinelli e Giunti al Punto, sotto l’egida del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Martedi 2 dicembre alle 18.00, alla Libreria Giunti al Punto di Caserta, sarà Giuseppe Petrarca autore di "I bambini di nessuno" (Solferino), l'ospite del prossimo incontro di Casertalegge Scrittori in città. A condurre l'incontro Adriana Dell'Amico e Sante Roper - facebook.com Vai su Facebook
"I bambini di nessuno", Petrarca ospite di "Casertalegge-Scrittori in città" - Martedì 2 dicembre, alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Caserta, Giuseppe Petrarca sarà ospite di Casertalegge – Scrittori in città, la rassegna letteraria curata da Giuseppe Bellone e Mariamiche ... Scrive casertanews.it
CASERTALEGGE - I bambini di nessuno, Giuseppe Petrarca presenta il suo romanzo alla libreria Giunti - 14:13:04 Domani, martedì 2 dicembre, alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Caserta, Giuseppe Petrarca sarà ospite di Casertalegge – Scrittori in città, la rassegna letteraria curata da Giuseppe Bel ... casertafocus.net scrive
“I Bambini di Nessuno”, il nuovo romanzo di Giuseppe Petrarca: in uscita il 3 ottobre - Il 3 ottobre arriva in libreria I Bambini di Nessuno, il nuovo romanzo di Giuseppe Petrarca, edito da Solferino: un romanzo intenso e attuale che racconta l’infanzia violata e il coraggio di chi ... Da ilmattino.it