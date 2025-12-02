I bambini di nessuno Petrarca ospite di Casertalegge-Scrittori in città

Martedì 2 dicembre, alle 18 alla Libreria Giunti al Punto di Caserta, Giuseppe Petrarca sarà ospite di Casertalegge – Scrittori in città, la rassegna letteraria curata da Giuseppe Bellone e Mariamichela Formisano in collaborazione con le librerie Feltrinelli e Giunti al Punto, sotto l’egida del. 🔗 Leggi su Casertanews.it