I ballerini BozzyBro’ a San Francisco per guidare un workshop di salsa ed esibirsi per il pubblico americano

Chietitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Francisco nei giorni scorsi ha accolto i BozzyBro’, i fratelli Davide e Nicola Bozzelli con le ballerine e compagne di lavoro Deborah D’Alessandro e Pamela Pavia. I quattro sono stati invitati negli Stati Uniti come ospiti ufficiali, condurre workshop ed esibirsi in show mostrando la grande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

