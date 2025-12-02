I ballerini BozzyBro’ a San Francisco per guidare un workshop di salsa ed esibirsi per il pubblico americano

San Francisco nei giorni scorsi ha accolto i BozzyBro’, i fratelli Davide e Nicola Bozzelli con le ballerine e compagne di lavoro Deborah D’Alessandro e Pamela Pavia. I quattro sono stati invitati negli Stati Uniti come ospiti ufficiali, condurre workshop ed esibirsi in show mostrando la grande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it