I 30 anni di tuttobici La notte degli Oscar Ecco i ciclisti top di tutte le categorie
Una festa davvero speciale - che ha celebrato i trent’anni del mensile e del sito tuttoBICI - quella andata in scena a Milano per la consegna degli Oscar tuttoBICI, il premio che ogni anno viene assegnato al miglior atleta di ogni categoria agonistica, dagli Esordienti fino ai Professionisti. La Notte degli Oscar, con il presidente del Coni Luciano Buonfiglio in qualità di ospite d’onore, ha premiato così gli esordienti Nicole Bracco, Alessandro Bellettini e Carlo Ceccarello, gli allievi Anna Bonassi e Andrea Alessiani, gli juniores Chantal Pegolo e Roberto Capello, l’Elite Lorenzo Cataldo, l’Under 23 Lorenzo Mark Finn (campione mondiale della categoria), mentre Elisa Longo Borghini per l’ottava volta in carriera (record assoluto, superate Luperini e Bronzini ) è stata la miglior ciclista d’Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
