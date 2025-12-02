I 25 anni di Medusa domani appuntamento dedicato alla poesia
Secondo appuntamento con le celebrazioni dei 25 anni della casa editrice Medusa. La giornata di domani, dalle 16:15 alle 18:30 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana, sarà dedicata alla poesia intitolata ‘Il tempo della poesia’. Protagonisti saranno i poeti e i curatori delle collane ‘ Rhythmos ’ e ‘ Gli insetti ’. Aprirà i lavori Gianfranco Lauretano, poeta e critico, con un intervento sul tema ‘Scegliere di pubblicare la poesia’. Seguirà il contributo di Alessandro Carrera, direttore del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Houston, in collegamento dagli Stati Uniti, che affronterà la domanda ‘Esiste ancora il mandato del poeta?’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
