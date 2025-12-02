Hyundai i20 N Line Carbon | sensazioni speciali solo per l' Italia

Solo per il mercato italiano, Hyundai sfoggia la i20 N Line Carbon. Tecnicamente ed esteticamente riprende in tutto per tutto le linee della i20 N Line, se non fosse che aggiunge quel pizzico di pepe in più laddove - parlando di allestimenti sportivi su vetture compatte - di pepe ce n’era già eccome. Una trama in simil fibra di carbonio percorre in lungo e in largo il cofano, sotto al quale troviamo, nel nostro caso, il 1.0 tre cilindri turbo benzina mild hybrid da 100 Cv complessivi e 200 Nm di coppia abbinato al cambio automatico Dct 7. Il motivo è riproposto poi nella parte inferiore dei paraurti, sia anteriore che posteriore, nella zona delle minigonne, nelle calotte degli specchietti retrovisori e nel dettaglio della pinna sul tettuccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Hyundai i20 N Line Carbon: sensazioni speciali, solo per l'Italia

