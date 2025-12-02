Horror Fipili ingorghi senza fine Mattinata di file e gran guai | I cantieri? Meglio in altri orari

Pisa, 2 dicembre 2025 – Continua l’incubo della Fipili: la superstrada che collega Firenze, Pisa e Livorno si è trasformata lunedì mattina in un lungo serpente di auto ferme, una situazione che si ripete ormai con una tale frequenza da farla sembrare normalità. E così, in una mattinata di pioggia, sono tantissime le lamentale di coloro che si sono trovati imbottigliati in oltre 8 chilometri di traffico da Cascina a Ospedaletto, e sul gruppo facebook “I dannati della fipili” si scatena a gran voce l’ira e l’impazienza dei toscani. Conferenza stampa di fine anno, giunta comunale di Cascina, con sindaco Michelangelo Betti (foto di Enrico Mattia Del Punta) E mentre le auto avanzano a passo d’uomo cresce la richiesta di soluzioni per una strada che al posto di essere efficiente e funzionale è diventata per molti un vero e proprio tormento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

