Hong Konginchiesta su rogo alle torri

4.37 Hong Kong avrà un'inchiesta indipendente guidata da un giudice per fare luce sul rogo che la scorsa settimana ha devastato 7 delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po,causando almeno 151 morti. La mossa punta "a scoprire la verità e a consentire un cambiamento. Mentre le indagini penali sono in corso, istituirò una commissione indipendente presieduta da un giudice per esaminare le ragioni dell'incendio e della sua rapi da diffusione", ha detti il governatore John Lee.