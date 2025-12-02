Honduras ‘parità tecnica’ tra i 2 candidati conservatori Trump | Vogliono alterare risultati

(Adnkronos) – I due candidati conservatori delle presidenziali in Honduras si trovano in una situazione di "parità tecnica" con appena 515 voti di scarto tra Nasry Asfura, il candidato del Partito Nazionale, e Salvador Nasralla, del Partito Liberale. Nel dare questi risultati ancora non definitivi, la commissione elettorale ha esortato alla "pazienza e alla prudenza" . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it