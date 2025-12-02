Hojlund svelato il contratto | stipendio da 9 milioni e 3 bonus segreti Gli mancano 4 gol per incassare

Il contratto svelato. Rasmus Hojlund è stato uno degli ultimi colpi del mercato estivo del Napoli, arrivato dal Manchester United in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 50 milioni di euro. Nelle ultime ore Gianluca Di Marzio ha svelato i dettagli dell’accordo: l’ex Atalanta percepisce uno stipendio fisso di quasi 9 milioni di euro lordi a stagione (fino al 2031) e potrebbe sfondare il muro dei 10 milioni grazie a bonus legati a gol e assist. Rasmus Hojlund, svelati i dettagli del contratto con il Napoli Il contratto di Hojlund: stipendio base di 9 milioni lordi fino al 2031. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Hojlund, svelato il contratto: stipendio da 9 milioni e 3 bonus segreti. Gli mancano 4 gol per incassare

