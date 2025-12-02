Ho vissuto un periodo buio mi sentivo mediocre I capelli rosa? Un modo per portare colore fuori quando stavo male dentro Ora sogno San Siro con Gabry Ponte | il ritorno di Erika

C’è stato un tempo in cui i jeans si indossavano a vita rigorosamente bassa, le cinture – sottilissime – non erano altro che un accessorio puramente estetico, e le magliette (possibilmente luccicanti) vestivano attillate sia per lui che per lei. Erano i primi anni 2000 e la dance italiana spopolava con hit che scalavano le classifiche pure all’estero. Tra queste anche “ I Don’t Know ”, interpretata nel 2003 da una giovanissima Erika De Bonis, la quale si era già fatta notare con i riempipista “Relations” e “Ditto”. Per motivi imperscrutabili, da alcuni mesi a questa parte “I Don’t Know” è diventata virale su TikTok e la Gen Z la usa come sottofondo per contenuti nei quali si pone domande più o meno serie e personali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho vissuto un periodo buio, mi sentivo mediocre. I capelli rosa? Un modo per portare colore fuori quando stavo male dentro. Ora sogno San Siro con Gabry Ponte”: il ritorno di Erika

Argomenti simili trattati di recente

Goditi le Feste senza sorprese (e senza la bilancia!). Il periodo natalizio è fatto per essere vissuto con serenità, non con l'ansia del peso. Ma come capire davvero come reagisce il tuo corpo ai pranzi e alle cene, senza affidarsi ai numeri ingannevoli di una bi - facebook.com Vai su Facebook

Union Brescia, Fogliata: «Ho vissuto un brutto periodo, ora sono sereno» Vai su X

“Ho vissuto un periodo buio, mi sentivo mediocre. I capelli rosa? Un modo per portare colore fuori quando stavo male dentro. Ora sogno San Siro con Gabry Ponte”: il ritorno ... - La cantante racconta il successo inaspettato su TikTok della hit degli anni 2000 e la nuova versione con Gabry Ponte ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Paolo Belli: "Ero in un periodo buio. E mi salvò Chiambretti" - Il cantante: non chiamava più nessuno, la telefonata di Piero mi fece ripartire "Devo molto a lui, a Vasco che mi portò in due tour e ovviamente a Milly" . quotidiano.net scrive

La luce di tre giorni al buio - In caso di vero panico, sapevo dov’era la porta. Scrive internazionale.it

Depressione e psicofarmaci. Lady Gaga racconta il suo periodo buio: «Mi sento fortunata ad essere viva» - So che potrebbe sembrare drammatico, ma so come può finire una situazione simile» ... Secondo iodonna.it

Marco Liorni compie 60 anni, il periodo buio dopo il Grande Fratello, la tinta ai capelli e il legame difficile con il padre: «Questioni irrisolte, ho sofferto di ansia» - Indubbiamente la fine del Grande Fratello, dove è inviato per ben sette anni, dal 2000 al 2007. Da leggo.it

Myanmar: il figlio di Aung San Suu Kyi, “non ho notizie di mia madre da oltre due anni, periodo buio ma il popolo non cederà” - “La situazione è molto cupa oggi in Myanmar, è un periodo storico buio per noi; il popolo ha sperimentato una fase abbastanza lunga di democrazia in tempi non lontani e quando si prova la differenza ... Si legge su agensir.it