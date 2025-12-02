“ Ho quasi visto Dio “. Facendo dell’ironia una utente su Tiktok ha scatenato una gigantesca polemica sull’utilizzo dei fari alti e molto luminosi da parte degli automobilisti. La creator Alexa McNee ha pubblicato un breve video in cui si vede la sua auto riempirsi di luce bianca a causa di un veicolo dieto di lei nel traffico. Una luce che le ha reso difficile anche la guida. “Mi dispiace ma se i tuoi fari sono così luminosi non ci vedo un ca**o, mi accecano”, ha spiegato l’utente. Il video ha scatenato una discussione sull’utilizzo di fari troppo alti o troppo forti, con molte persone che hanno raccontato di ritenere pericolosi certi comportamenti e di evitare addirittura di guidare di notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho quasi visto Dio”: lo sfogo di un’automobilista accecata dai fari di un’altra macchina diventa virale e scatena il dibattito