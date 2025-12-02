ho Mobile e il futuro con Fastweb | cosa cambia dal 1° Gennaio 2026

Nelle ultime ore, la pagina "Per il Cliente" del sito ufficiale di ho. Mobile si è aggiornata con una comunicazione di fondamentale importanza che segna l'inizio di un nuovo capitolo per l'operatore virtuale. Il messaggio chiave è chiaro: ho. Mobile entra ufficialmente a far parte del mondo Fastweb. Di seguito analizziamo nel dettaglio il contenuto della comunicazione e cosa questo comporta per i clienti attuali. Natale con ho Mobile: un mese gratis per chi attiva l'offerta entro il 7 gennaio. ho. Mobile: addio a VEI S.r.l., benvenuta Fastweb. Fastweb, controllata da Swisscom, ha acquisito la sezione italiana di Vodafone nel primo trimestre del 2024 per 8 miliardi di euro ed entro 5 anni dall'acquisizione sparirà definitivamente il brand Vodafone.

