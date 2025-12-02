Ho fatto questo sforzo di scrivere le memorie | re Juan Carlos I rompe il silenzio e torna a parlare in un videomessaggio

Juan Carlos I torna a parlare pubblicamente e lo fa con un videomessaggio rivolto ai giovani. Il re emerito della Spagna ha spronato la popolazione a sostenere l’attuale monarca spagnolo, re Felipe, per mantenere unita la nazione. Come riporta l’ Ansa, il messaggio ufficiale di Juan Carlos arriva a 48 ore dall’uscita dell’ultimo libro dell’ex monaca, “ Reconciliacion “. Lo scorso 21 novembre in Spagna si sono svolte le commemorazioni in memoria della transizione storica dalla dittatura di Francisco Franco, morto il 20 novembre 1975, alla monarchia parlamentare. La famiglia reale aveva deciso di escludere Juan Carlos I dagli eventi istituzionali, con il re emerito che dal 2020 si trova in esilio volontario ad Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto questo sforzo di scrivere le memorie”: re Juan Carlos I rompe il silenzio e torna a parlare in un videomessaggio

Scopri altri approfondimenti

Scrivere “filetto di Scottona” è come scrivere “bottiglia di vino rosso”. Amici macellai ma un piccolo sforzo per descrivere meglio le cose che vendete, ma lo vogliamo fare ? - facebook.com Vai su Facebook

Governo: Renzi, 'ho fatto sforzo per non sfiduciare Bonafede' - "Noi abbiamo fatto accordi e compromessi tante volte, la politica è anche compromesso, quindi i compromessi vanno fatti, chi dice che non li ha mai fatti mente, vi prende in ... Segnala iltempo.it