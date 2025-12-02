H&M e Stella McCartney di nuovo insieme dopo vent' anni con una collezione dall' anima sostenibile

Dopo vent'anni dalla prima collaborazione, il colosso di moda svedese e la designer tornano a lavorare a quattro mani su una collezione che rievoca i codici iconici della maison inglese e che strizza l'occhio alla sostenibilità. Per vederne i frutti bisognerà aspetare la primavera 2026, ma ai British Fashion Awards c'è chi ne ha dato un piccolo assaggio indossando qualche look in anteprima. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - H&M e Stella McCartney, di nuovo insieme, dopo vent'anni, con una collezione dall'anima sostenibile

Scopri altri approfondimenti

Da oggi è possibile trovare in edicola Stella McCartney, La trentaseiesima uscita dell’edizione 2024 di Leggende della Moda! Dalla sua fondazione nel 2001, il marchio Stella McCartney si è affermato come un manifesto di moda etica, trasformando l’idea - facebook.com Vai su Facebook

Dopo 20 anni Stella McCartney torna a collaborare con H&M - Sul red carpet dei Fashion Awards di Londra è stata svelata una partnership tutt'altro che prevedibile. Riporta pambianconews.com

Stella McCartney celebra l’Earth Month con l’installazione Future of Fashion con pop up esperienziali a Londra e Milano - Stella McCartney celebra l’Earth Month con l’installazione Future of Fashion con pop up esperienziali a Londra e Milano. Si legge su vogue.it

Nella sfilata Stella McCartney, Laptop to Lapdance, la borsa Ryder fa spazio al pc e gli abiti sono pensati dall'ufficio al date - La sfilata Stella McCartney autunno inverno 2025 2026 è pratica e insieme sensuale proprio come il suo nome: Laptop to Lapdance è esercizio di stile dalla mattina in ufficio alla vita serale L'ufficio ... Da vogue.it