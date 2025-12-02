Hiv e Aids la battaglia contro lo stigma | le nuove diagnosi a Latina e le cure sempre più efficaci

I pazienti contagiati possono oggi condurre una vita normale, grazie a trattamenti e cure che nel 99% dei casi riescono a bloccare la progressione verso forme più avanzate della malattia. Purché però si agisca in tempo, superando l'ostacolo più grande che resta ancora lo stigma legato all'Hiv.Hiv. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

