All’ Olympiastadion di Berlino va in scena una sfida che profuma di “notte da Coppa”: Hertha Berlino e Kaiserslautern si affrontano in DFB-Pokal per un match secco che vale un posto nel turno successivo. Due squadre che si conoscono bene, ritmi alti, nervi tesi e margine d’errore vicino allo zero: il contesto perfetto per una partita decisa da dettagli. Come arrivano le due squadre. Hertha Berlino L’Hertha arriva con una striscia positiva importante e con un dato che racconta tutto: solidità difensiva, organizzazione e capacità di gestire i momenti del match. In casa, poi, i berlinesi hanno trovato continuità, trasformando l’Olympiastadion in un vantaggio concreto: squadra compatta, aggressiva sulle seconde palle, e più “cinica” quando c’è da chiudere le partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Hertha Berlino–Kaiserslautern: preview, ultime dai campi, probabili formazioni e pronostico (DFB-Pokal)