Heroes International Film Festival a Roma tra cinema e videogames

Roma, 2 dic. (askanews) – Si terrà dal 9 all’11 dicembre, al The Space Roma Moderno di Roma, la sesta edizione di Heroes International Film Festival, con il tema “Cinema, Serie & Videogames: storytelling e nuove tecnologie”. HEROES è il festival delle maestranze che celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala e la TV, i broadcaster online e l’interactive. Supportata dalle maggiori categorie italiane delle professioni e delle arti dell’audiovisivo, la kermesse raccoglie una comunità di creativi e tecnici coinvolti in anteprime, masterclass, internazionali, concorsi per cortometraggi, premiazioni e celebration. 🔗 Leggi su Ildenaro.it