helldivers playstation annuncia il film tratto dal celebre videogame sparatutto

2 dic 2025

Gary Dauberman, sceneggiatore dei film horror IT e Annabelle, ha scritto la sceneggiatura per il progetto targato Sony Pictures e PlayStation Productions con alla guida il veterano Justin Lin Justin Lin, famoso soprattutto per il suo lavoro nei film della saga di Fast & Furious, dirigerà l'adattamento cinematografico di Helldivers, prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions e basato sulla popolare serie di videogame della Arrowhead Game Studios. Lin produrrà il film attraverso la sua Perfect Storm Entertainment, insieme a Hutch Parker e Asad Qizilbash e Carter Swan della PlayStation Productions. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

