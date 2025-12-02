Helldivers 2 patch riduce drasticamente la dimensione dei file su PC a 23GB

ottimizzazione delle dimensioni di Helldivers 2 su pc. Il gioco Helldivers 2 ha generato diverse discussioni riguardo alle crescenti dimensioni dei file di installazione su piattaforma PC. Mentre la versione console occupa meno di 40GB, la controparte PC ha raggiunto una dimensione superiore ai 154GB nel corso degli aggiornamenti. Quello che prima rappresentava un problema di spazio di archiviazione si sta ora risolvendo grazie a un nuovo aggiornamento sperimentale, che permette di ridurre drasticamente il peso e migliorare l’esperienza di gioco. riduzione delle dimensioni dei file di Helldivers 2. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Helldivers 2 patch riduce drasticamente la dimensione dei file su PC a 23GB

