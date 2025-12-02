Hegseth accusato di aver ordinato il secondo raid per uccidere i narcos sopravvissuti posta | Franklin la tartaruga che prende di mira i trafficanti

Roma, 2 dicembre 2025 - Nonostante continui la polemica sul 'secondo passaggio' contro l'imbarcazione di narcos, p er ucciderli tutti, Pete Hegseth fa della discutibile ironia postando "Franklin la tartaruga", famoso personaggio di libri e cartoni animati per bambini, in versione militare mentre spara su un’imbarcazione. Nei guai anche l’ammiraglio Bradley. Nei guai per il secondo raid contro i sopravvissuti nel Mar dei Caraibi, ordinato o meno da Pete Hegseth (Il Pentagono ha smentito), ci è finito anche l'ammiraglio Frank "Mitch" Bradley, comandante del Comando statunitense per le operazioni speciali (Socom), trascinato dallo stesso segretario alla Difesa degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hegseth, accusato di aver ordinato il secondo raid per uccidere i narcos sopravvissuti, posta: “Franklin la tartaruga che prende di mira i trafficanti”

