Hegseth accusato di aver ordinato il secondo raid per uccidere i narcos sopravvissuti posta | Franklin la tartaruga che prende di mira i trafficanti

Quotidiano.net | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dicembre 2025 - Nonostante continui la polemica sul 'secondo passaggio' contro l'imbarcazione di narcos, p er ucciderli tutti, Pete Hegseth fa della discutibile ironia postando "Franklin la tartaruga", famoso personaggio di libri e cartoni animati per bambini, in versione militare mentre spara su un’imbarcazione.  Nei guai anche l’ammiraglio Bradley. Nei guai per il secondo raid contro i sopravvissuti nel Mar dei Caraibi, ordinato o meno da Pete Hegseth (Il Pentagono ha smentito), ci è finito anche l'ammiraglio Frank "Mitch" Bradley, comandante del Comando statunitense per le operazioni speciali (Socom), trascinato dallo stesso segretario alla Difesa degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

