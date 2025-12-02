Harry’s Magic Symphony | due date in Italia

Torna in Italia, il 7 febbraio 2026 a Firenze al Teatro Cartiere Carrara alle ore 20.30 e il 10 febbraio all’Auditorium della Conciliazione a Roma alle ore 19.00, il magico spettacolo “HARRY’S MAGIC SYMPHONY BY LORDS OF THE SOUND”, un emozionante omaggio alla leggendaria saga di Harry Potter. Il concerto tributo fortemente suggestivo sarà eseguito in modo magistrale dai Lords of the Sound, orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. I Lords of the Sound nascono circa 10 anni fa, con l’intento di rinnovare il concetto di performance sinfonica e di coniugare in un mix perfetto musica orchestrale, spettacolari effetti visivi e scenografie. 🔗 Leggi su Funweek.it