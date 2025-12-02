Hannah Arendt e la centralità delle persone contro i totalitarismi

Liberoquotidiano.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando nel 1951 uscì Le origini del totalitarismo, Hannah Arendt, pur ben inserita nei circoli intellettuali e dell’emigrazione ebraica a New York, era quasi sconosciuta al grande pubblico. La sua formazione era stata infatti eminentemente filosofica: aveva studiato con Husserl e Heidegger e si era laureata con Jaspers con una tesi su Sant’Agostino. L’avvento del nazismo aveva interrotto quella che si avviava ad essere una brillante carriera accademica nella sua Germania (era nata ad Hannover nel 1906). Rifugiatasi a Parigi, si imbarcò nel 1941 per gli Stati Uniti, che elesse da quel momento a sua patria ideale e reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

hannah arendt e la centralit224 delle persone contro i totalitarismi

© Liberoquotidiano.it - Hannah Arendt e la centralità delle persone contro i totalitarismi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Diario di Hannah Arendt sul processo al nazismo - Ad Hannah Arendt, filosofa tedesca di origini ebree, sono stati dedicati fiumi di inchiostro e celluloide. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Hannah Arendt Centralit224 Persone