Hannah Arendt e la centralità delle persone contro i totalitarismi
Quando nel 1951 uscì Le origini del totalitarismo, Hannah Arendt, pur ben inserita nei circoli intellettuali e dell’emigrazione ebraica a New York, era quasi sconosciuta al grande pubblico. La sua formazione era stata infatti eminentemente filosofica: aveva studiato con Husserl e Heidegger e si era laureata con Jaspers con una tesi su Sant’Agostino. L’avvento del nazismo aveva interrotto quella che si avviava ad essere una brillante carriera accademica nella sua Germania (era nata ad Hannover nel 1906). Rifugiatasi a Parigi, si imbarcò nel 1941 per gli Stati Uniti, che elesse da quel momento a sua patria ideale e reale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Quando pensiamo al totalitarismo, immaginiamo persone costrette a credere a una menzogna specifica. Ma Hannah Arendt ci dice che l'obiettivo è molto più profondo e sottile: non è sostituire la tua verità con la loro verità, ma distruggere la tua capacità di - facebook.com Vai su Facebook
Il #4dicembre di 50 anni fa moriva Hannah Arendt. Perché «Le origini del totalitarismo» è una delle più importanti opere del XX secolo? Pubblicata nel 1951, l’opera ha reso celebre Arendt. L’ipotesi di fondo è che il totalitarismo è un fenomeno radicalmente Vai su X
Diario di Hannah Arendt sul processo al nazismo - Ad Hannah Arendt, filosofa tedesca di origini ebree, sono stati dedicati fiumi di inchiostro e celluloide. Lo riporta ilgiornale.it