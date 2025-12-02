Hands di Nello Petrucci approda in Kenya con due opere iconiche

Mani che emergon?o dal suolo e che spezzano catene: i lavori eseguiti insieme ai bambini di Malindi. Mani che emergono dal suolo, che proteggono e accompagnano messaggi di pace, giustizia e speranza scritti da bambini. Ma anche mani capaci di spezzare il ferro delle catene, come simbolo di liberazione da qualsiasi forma di oppressione. Sono queste le ultime declinazioni del progetto artistico “ Hands”, realizzate dall’artista Nello Petrucci presso il “Museum Heritage Complex” di Malindi (Kenya), nell’ambito del percorso umanitario e culturale “ Art Helps People”. Il museo nazionale kenyota diventa, quindi, teatro privilegiato di un nuovo intervento artistico firmato dallo street artist italiano, già riconosciuto per il suo impegno sociale e la sua visione umanistica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

