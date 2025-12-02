Quando si parla della scalata al successo di Brad Pitt, i titoli che vengono citati sono sempre gli stessi: Thelma & Louise, Intervista col vampiro, Seven. Raramente qualcuno menziona Fuga dal mondo dei sogni, l’esperimento surreale e caotico del 1992 che mescolava live action e animazione erotica in un cocktail esplosivo di noir, colori acidi e logica da febbre onirica. Il film visse e morì in una strana ombra culturale, ricordato vagamente, quasi mai rivisto, trattato come una leggenda metropolitana hollywoodiana su una produzione andata clamorosamente fuori controllo. Eppure c’è qualcosa in Fuga dal mondo dei sogni che continua ad affascinare chi ci inciampa sopra decenni dopo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai mai visto questo piccolo cult erotico con Brad Pitt? Un flop da 14 milioni da rivalutare