Gunter Neuhold dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana per la prima assoluta di Canto notturno del palermitano Simone Piraino

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mese di dicembre della 66esima stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana inizia al Politeama Garibaldi con il consueto doppio appuntamento settimanale venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 e sabato 6 dicembre alle ore 17.30 con un programma che accosta una nuova. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

