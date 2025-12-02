Gunter Neuhold dirige l’Orchestra Sinfonica Siciliana per la prima assoluta di Canto notturno del palermitano Simone Piraino
Il mese di dicembre della 66esima stagione concertistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana inizia al Politeama Garibaldi con il consueto doppio appuntamento settimanale venerdì 5 dicembre alle ore 20.30 e sabato 6 dicembre alle ore 17.30 con un programma che accosta una nuova. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
