Guida in stato di ebbrezza per Balotelli | reato estinto Ma lui continua il volontariato coi bambini

Il calciatore ha lavorato con i più piccoli per un'associazione durante il suo percorso di messa alla prova e ora ha deciso di continuare a farlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guida in stato di ebbrezza per Balotelli: reato estinto. Ma lui continua il volontariato coi bambini

