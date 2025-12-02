Guerra Ucraina-Russia Mosca | Conquistate Pokrovsk e Volchansk conflitto continua anche in inverno news in diretta

Le notizie in diretta sulla guerra Russia-Ucraina oggi martedì 2 dicembre: l’inviato speciale Usa Witkoff oggi a Mosca per i colloqui. Il Cremlino ha annunciato di aver conquistato le città di Pokrovsk e Volchansk. Putin: “Pronti ad azioni militari anche in inverno”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

