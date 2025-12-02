Guerra ucraina cosa offrono gli Usa alla Russia? Nuovi confini e immunità ma Putin non vuole fermare il conflitto

La Russia non sembra intenzionata a mettere fine alla guerra in Ucraina in tempi brevi. Il presidente russo Putin "ha ringraziato i comandanti e il personale dei gruppi per le operazioni riuscite e ha assegnato loro il compito di fornire alle truppe tutto il necessari - facebook.com Vai su Facebook

#UCRAINA: TERZI (FDI), 'RUSSIA VUOLE CONTINUARE LA GUERRA' = Roma, 1 dic. (Adnkronos) - ''É fondamentale, come UE, riuscire a far comprendere all'opinione pubblica la gravità di ciò che sta accadendo in questo momento, ossia la gravità di una R Vai su X

Guerra Ucraina, tensione tra Nato e Russia. Putin: "Continuiamo a combattere". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, tensione tra Nato e Russia. tg24.sky.it scrive

Guerra Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe - Dall’analisi dell’ Institute for the Study of War (ISW), le ultime mosse delle forze di Mosca indicano che “ una vittoria militare russa in Ucraina non è inevitabile ” e che una rapida conquista russa ... Si legge su tg24.sky.it

Guerra in Ucraina, la pace di Trump e la sacca di Pokrovsk: ecco cosa succede davvero al fronte - Si continua a combattere in Ucraina nonostante il piano americano e il rischio per Kiev, sempre più concreto, di essere abbandonata dal ... Lo riporta iltempo.it

Il prezzo della pace tra Ucraina e Russia: ecco cosa prevedono il piano Trump e la controproposta europea per porre fine alla guerra - Concessioni territoriali, garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e il futuro della Nato e del diritto internazionale. Riporta tpi.it

Cosa dice il “piano Trump” in 28 punti per mettere fine alla guerra in Ucraina - Farebbe terminare il conflitto ma offrendo ampie concessioni a Mosca, condividendone parte della narrativa: dall’espansione della NATO, a un ridimensionamento dell’esercito di Kiev fino alle annession ... Secondo rsi.ch

Ucraina, Zelensky “Non abbiamo mai voluto la guerra e non saremo d’ostacolo per pace” - ROMA (ITALPRESS) – “Tutti offrono supporto, danno consigli, forniscono informazioni, e sono grato a ognuno di loro che sta offrendo questo aiuto a noi, all’Ucraina. Si legge su msn.com