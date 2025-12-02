Guerra Putin lo annuncia in diretta e la Russia adesso può esultare | cosa succede

Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, ha compiuto una visita ufficiale presso un centro di comando avanzato delle sue truppe impegnate nel conflitto in Ucraina. L’annuncio, diffuso dal Cremlino sui canali ufficiali, sottolinea il valore strategico di questo gesto sia come segnale di sostegno diretto ai militari, sia come occasione per impartire nuove direttive operative in un momento cruciale della guerra. La presenza di Putin è stata letta come una risposta chiara all’esigenza di rafforzare la coesione dell’apparato militare e dimostrare determinazione in vista della stagione invernale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it