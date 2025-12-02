Guerra Nato-Russia? Putin | Potremmo colpire le navi dei Paesi che aiutano Kiev Se l' Europa vuole il conflitto siamo pronti

Lo spettro di uno scontro diretto fra Russia e Nato aleggia in maniera sempre più insistente sullo scacchiere internazionale. Dopo le dichiarazioni di Giuseppe Cavo Dragone, capo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Nato-Russia? Putin: «Potremmo colpire le navi dei Paesi che aiutano Kiev. Se l'Europa vuole il conflitto siamo pronti»

Contenuti che potrebbero interessarti

Nicola Porro. . Zuppa di Porro. La Nato e la guerra. Ancora sull'attacco alla Stampa e commenti. Albanese non piace piutanto a sx. Meloni contro univerità di Bologna,ma pensa un po' tu. Damascelli sul conte Nic Pietrangeli e le caldaie a gas - facebook.com Vai su Facebook

Nato e Russia: c'è un cambio di dottrina sulla guerra ibrida? Vai su X

Guerra Nato-Russia? Putin: «Potremmo colpire le navi dei Paesi che aiutano Kiev. Se l'Europa vuole il conflitto siamo pronti» - Lo spettro di uno scontro diretto fra Russia e Nato aleggia in maniera sempre più insistente sullo scacchiere internazionale. Secondo ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Witkoff atterrato a Mosca: con Kushner incontrerà Putin. LIVE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di usare i colloqui con gli Stati Uniti per cercare di allentare le sanzioni occidentali, invece di perseguire la pace in Ucraina. Lo riporta tg24.sky.it

Putin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. Scrive ansa.it

Putin: «Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti» - Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin affermando di aver respinto le proposte europee perché «inaccettabili per la Rus ... Riporta corrieredellacalabria.it

Alta tensione Nato-Russia, 'più aggressivi verso Mosca'. Putin, 'prepararsi per continuare a combattere' - Davanti alla guerra ibrida di Mosca la Nato sta valutando una postura più 'aggressiva' alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attributi ... Riporta ansa.it

La pressione ibrida della Nato sulla Russia. Gli strumenti ci sono, il problema è attivarli - Dentro le dichiarazioni di Cavo Dragone sulla postura aggressiva contro Mosca con Orio Giorgio Stirpe, ex colonnello oggi analista militare. Riporta huffingtonpost.it