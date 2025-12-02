Guerra ibrida la Nato avverte Mosca | sì ad attacchi preventivi I russi | Irresponsabili
Prima di tutto ci sarebbe da sgombrare il campo dal rischio di un equivoco: la Nato non si prepara a piazzare i suoi missili o i soldati armati ai confini dell?Europa né a schierare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
? In un’intervista a Euractiv Italia, Laurynas Maciulis, amministratore delegato e co-fondatore della lituana Astrolight, avverte che i sistemi satellitari sono diventati la nuova linea del fronte della guerra ibrida e che l’Europa si sta muovendo troppo lentamente - facebook.com Vai su Facebook
Svolta Nato, Dragone: “Davanti alla guerra ibrida di Mosca l’Alleanza valuta attacchi preventivi” Pressing di baltici, scandinavi, Polonia, ma ora Francia e Merz sono disponibili. il retroscena @LaStampa Vai su X
Cavo Dragone: «La Nato valuta risposta più aggressiva alla guerra ibrida di Mosca». La Lega lo attacca - La Nato sta valutando di essere “più aggressiva” nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia. msn.com scrive