La consegna del Premio Denis Mahon, per la prima volta a Cento grazie alla Fondazione che ha passato l’organizzazione al Centro Studi guerciniano, ha portato alla luce il lavoro di Luca Maschio, ricercatore 28enne di Santa Cesarea Terme di Lecce, dottorando all’Università del Salento a Lecce, nel Dipartimento di Beni Culturali. Inseguendo il filo sottile tra arte e scrittura, è riuscito a far ritrovare la memoria di due tele del Guercino scomparse per sempre, mostrato come la letteratura possa ancora salvare ciò che la storia ha distrutto. Due opere di Guercino, una distrutta e una persa, tornano così oggi a vivere grazie alle sue ricerche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guercino, la rinascita di due tele. Premiato