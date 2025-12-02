Guendouzi al Napoli? Spunta la confessione che nessuno si aspettava ecco tutta la verità

Il Napoli continua a monitorare diversi profili per il centrocampo. La società campione d’Italia vuole rinforzare il reparto nel mercato di gennaio. Con De Bruyne e Anguissa fuori, poi, diventa fondamentale aggiungere almeno un tassello. Gli azzurri seguono anche Matteo Guendouzi della Lazio, ma il club biancoceleste non ha intenzione di cederlo. Guendouzi-Napoli, pista fredda: la decisone della Lazio. Guendouzi è diventato uno dei perni della Lazio di Maurizio Sarri e, per questo, la società do Lotito vuole trattenerlo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il direttore sportivo Fabiani avrebbe rassicurato l’allenatore biancoceleste. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

