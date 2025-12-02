Gucci Balmain e Louis Vitton | nella moda i manager italiani sono i migliori

Con la nomina di Pietro Beccari a presidente e ceo di Lvmh Fashion Group, carica che va ad aggiungersi e non a sostituire quella di presidente e ceo di Louis Vuitton, e l'attivismo di cui sta dando prova il nuovo ceo di Kering, Luca De Meo, è chiaro che per gli italiani sia arrivato il momento di rivedere la narrativa, o per meglio dire la lagna, su tutti-i-grandi-marchi-che-ci-siamo-venduti e che-cosa-ci è rimasto. Ci è rimasto molto, il closing di poche ore fa dell'operazione Versace da parte di Prada, che riporta in Italia il brand della Medusa dopo quasi un decennio, la crescita costante di Moncler anche sul fronte del welfare, il rafforzamento della compagine organizzativa in Giorgio Armani, l'organizzazione della filiera per holding, per citare i primi quattro argomenti che ci vengono in mente ma potremmo menzionare anche Brunello Cucinelli, premiato due sere fa a Londra e che domani sera presenterà a Roma il docu-film biografico diretto da Giuseppe Tornatore, Zegna, il recupero lento ma significativo di Ferragamo, dimostrano piuttosto due altre cose.

