Guasto tecnico in Rianimazione disagi e danni all' ospedale di Carpi

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre si è verificato un guasto tecnico all’interno del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Ramazzini di Carpi: a causa della rottura di un raccordo del filtro di una strumentazione (lava endoscopi) posta al piano superiore, si è reso necessario il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per un guasto tecnico ad un passaggio a livello, * TR 19150 ( PIAZZA - PISA ) fermo dalle ore 7:55 #treni Vai su X

Informiamo i cittadini che persiste un guasto tecnico sull’impianto di illuminazione pubblica delle seguenti strade: via Puccini via Donizetti, via Verdi, via Mascagni, via Cimarosa, piazza Kolbe 1 palo, via Palestrina, via Montis. Per isolare il guasto, momentanea - facebook.com Vai su Facebook

Ospedale di Carpi, caduti pezzi di controsoffitto e allagamenti in Rianimazione a causa di un guasto - Nel corso della notte appena trascorso si è verificato un guasto all’interno del Reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Carpi che ha causato la fuoriuscita di acqua nei box e il cedimento di due pan ... Come scrive temponews.it

Carpi, guasto nel reparto Rianimazione dell'ospedale: pazienti trasferiti - La Provincia: Il guasto ha causato la fuoriuscita di acqua nei box e il cedimento di due pannelli della controsoffittatura nei servizi igienici ... Da lapressa.it

Foggia, guasto ad un velivolo: disagi all'aeroporto Gino Lisa. Passeggeri bloccati a bordo per 90 min - Il controllo si è prolungato ed è stato necessario far sbarcare due donne in stato di agitazione che poi sono risalite sul volo partito alle 17,35, poco prima della partenza Disagi questo pomeriggio ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it