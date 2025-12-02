Guasto tecnico in Rianimazione disagi e danni all' ospedale di Carpi

2 dic 2025

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre si è verificato un guasto tecnico all’interno del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Ramazzini di Carpi: a causa della rottura di un raccordo del filtro di una strumentazione (lava endoscopi) posta al piano superiore, si è reso necessario il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

