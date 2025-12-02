Guasto a una tubatura palazzina senz’acqua per sei giorni | Stavamo per andare in albergo
Sei giorni senz'acqua per un guasto a una tubatura. Una fine di novembre infelice per circa 20 famiglie di viale Somalia, a ridosso della via Salaria, rimaste a secco dal 26 novembre mattina. Il problema è stato risolto nella tarda serata di lunedì 1 dicembre. Palazzo senz'acquaIl disservizio è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
