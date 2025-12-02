Guardia Costiera Liardo | Sicurezza fondamentale digitalizzare procedure e ridurre tempistiche
(Adnkronos) – "Il nostro compito non è solo quello di essere operativi all'interno delle aeree portuali, ma svolgiamo delle funzioni in perfetta sinergia con la forza armata: basti pensare che abbiamo un sistema di tracciamento del traffico nazionale che consente al nostro centro operativo di dare immediatamente le informazioni qualora ci siano possibili attacchi di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
La Guardia Costiera di Ravenna ha rilevato gravi irregolarità nella conservazione e tracciabilità: consumatori a rischio. Scattate sanzioni da 11.500 euro. - facebook.com Vai su Facebook
Buona domenica dalla Guardia Costiera ? #alserviziodeglialtri Vai su X
Guardia Costiera, Liardo: "Sicurezza fondamentale, digitalizzare procedure e ridurre tempistiche" - "Il nostro compito non è solo quello di essere operativi all'interno delle aeree portuali, ma svolgiamo delle funzioni in perfetta sinergia con la forza armata: basti pensar ... Segnala lanuovasardegna.it
Guardia Costiera ferma nave mercantile a Gaeta: ispettori rilevano gravi carenze di sicurezza - Il cargo è rimasto fermo al molo con i fumaioli spenti e gli ispettori a bordo che controllavano ogni ponte. Riporta gaeta.it
Guardia costiera garante della sicurezza: nave mercantile allontanata dai porti del Mediterraneo - NewTuscIa – CIVITAVECCHIA – Potrà lasciare il porto di Gaeta la nave mercantile trattenuta lo scorso 21 ottobre a causa di gravi carenze sulla sicurezza della navigazione, sulle condizioni di vita del ... Segnala newtuscia.it
Guardia Costiera, i consigli per un'estate in sicurezza - Anche quest'anno, a partire dal 16 giugno, prende il via l'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2025", promossa dal Comando Generale della Guardia Costiera e coordinata dalla Direzione Marittima delle ... Come scrive ansa.it
Guardia costiera «custode digitale» del mare: al via lo scambio di dati per difesa e sicurezza - Oggi si è tenuta la prima riunione di coordinamento tra i diversi enti coinvolti dal decreto 11 marzo 2025, con cui l’Italia, in attuazione della direttiva 2002/59/Ce (recepita con il Dlgs 196/2005), ... Come scrive ilsole24ore.com
Controlli della Guardia costiera . Nave con carenze di sicurezza. Scatta il fermo amministrativo - La Master Nasser, battente bandiera Comoros, è una bulk carrier con 14 persone di equipaggio. Segnala lanazione.it