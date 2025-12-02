Guardate bene qui Garlasco choc su Andrea Sempio e la foto fuori da casa Poggi

Caffeinamagazine.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata odierna di Mattino Cinque l’atmosfera si è infiammata sin dai primi minuti, quando nello studio di Federica Panicucci sono state mostrate alcune fotografie rimaste per anni in un limbo di semi-dimenticanza. Immagini scattate nel primo pomeriggio del 13 agosto 2007, poco dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, e riesumate oggi perché ritenute potenzialmente utili a comprendere meglio i movimenti e le reazioni di Andrea Sempio nelle ore immediatamente successive all’omicidio. Materiale non decisivo, come la stessa conduttrice ha precisato più volte, ma sufficiente a far decollare un confronto acceso, segnato da nuove domande, vecchie perplessità e un clima che si è fatto rapidamente incandescente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

