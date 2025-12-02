L’attesa spasmodica per Grand Theft Auto 6 ha trasformato ogni briciola di informazione in oro digitale. E quando un veterano animatore di Rockstar Games ha caricato il suo portfolio professionale su Vimeo, includendo alcune clip di lavoro dal prossimo capitolo della saga, internet si è scatenato. Benjamin Chue, questo il nome dell’artista con oltre vent’anni di collaborazioni con lo studio californiano, ha pubblicato un demo reel di due minuti che mostrava il suo lavoro su Red Dead Redemption 2, Max Payne 3, Grand Theft Auto 5 e, per l’appunto, GTA 6. Il video è rimasto online il tempo necessario perché gli utenti più rapidi lo scaricassero e lo diffondessero attraverso Reddit, Twitter e ogni angolo della rete. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - GTA 6, trapelano per errore video e leak: bici a noleggio e dettagli mai visti su Lucia