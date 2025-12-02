GTA 6 trapelano per errore video e leak | bici a noleggio e dettagli mai visti su Lucia
L’attesa spasmodica per Grand Theft Auto 6 ha trasformato ogni briciola di informazione in oro digitale. E quando un veterano animatore di Rockstar Games ha caricato il suo portfolio professionale su Vimeo, includendo alcune clip di lavoro dal prossimo capitolo della saga, internet si è scatenato. Benjamin Chue, questo il nome dell’artista con oltre vent’anni di collaborazioni con lo studio californiano, ha pubblicato un demo reel di due minuti che mostrava il suo lavoro su Red Dead Redemption 2, Max Payne 3, Grand Theft Auto 5 e, per l’appunto, GTA 6. Il video è rimasto online il tempo necessario perché gli utenti più rapidi lo scaricassero e lo diffondessero attraverso Reddit, Twitter e ogni angolo della rete. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La fatica del recitare, gli attacchi di panico, il terrore della vecchiaia, il perfezionismo, il non essere mai soddisfatta di sé. Sfide quotidiane, una vita in salita, spesso estenuante. Giuliana De Sio arriva a Bolzano per la stagione del Teatro Stabile di Bolzano e si r - facebook.com Vai su Facebook
Grand Theft Auto 6: un animatore Rockstar sembrerebbe aver svelato per errore clip mai viste del gioco - Grand Theft Auto 6: una raccolta di lavori di un animatore Rockstar, poi cancellata, sembrerebbe contenere nuove animazioni del gioco. Secondo vgmag.it
Un vero leak di GTA 6 ha mostrato tre video del gioco, prima che lo sviluppatore li eliminasse - GTA 6 è sempre soggetto a qualche leak e rumor: i più recenti sembrano provenire da uno degli sviluppatori di Rockstar Games, che ha eliminato i filmati appena sono stati notati dai giocatori. Secondo msn.com
Potenziali abiti di GTA 6 trapelano dopo che un dataminer ha trovato file sospetti in GTA Online - Un nuovo leak di GTA 6 potrebbe suggerire che gli oggetti del prossimo gioco saranno accessibili in GTA Online. Segnala notebookcheck.it
GTA 6, il leak che Rockstar non voleva farci vedere - Il leak mostra animazioni grezze di GTA 6, incluse interazioni con bici sharing e un pickup, prima della rapida censura Rockstar. Scrive msn.com
GTA 6, una clip appare online (e sembra vera) - progress compaiono nel portfolio di un animatore Rockstar e vengono rimosse subito, confermandone l’autenticità. Si legge su msn.com
GTA 6: trapelano online altre brevi clip di gioco, questa volta sono reali? - Un video trapelato mostra nuove animazioni e suggerisce il noleggio bici in GTA 6, alimentando le attese dei fan. Da msn.com