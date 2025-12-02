Grimaldi vara a Shanghai la Grande Istanbul | più capacità meno emissioni
Si è tenuta a Shanghai la la cerimonia di battesimo e consegna della Grande Istanbul, quarta delle sette navi Pure Car & Truck Carrier (Pctc) ammonia-ready commissionate ai cantieri Sws (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd.) e Cstc (China Shipbuilding Trading Co. Ltd.), entrambi appartenenti a Cssc (China State Shipbuilding Corporation Ltd.). La nave — 200 metri di lunghezza, 38 di larghezza e una stazza lorda di 77.500 tonnellate — è stata progettata per il trasporto di veicoli di ogni tipo: auto, suv, furgoni, elettrici o termici, oltre ad altri carichi rotabili. La capacità totale è di 9. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
