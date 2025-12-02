Grimaldi | Diamo lavoro a 476 mila persone

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - ''Oggi Alis rappresenta 2.450 soci e 476.000 lavoratori, uomini e donne straordinari, e anche 150 miliardi di euro di fatturato aggregato. Ma dietro questi numeri ci sono persone imprenditori, collaboratori e famiglie ci sono idee e valori condivisi, spirito imprenditoriale e investimenti concreti''. Lo sottolinea Guido Grimaldi, presidente di Alis, in occasione dell'assemblea annuale 2025. ''Viviamo in un'epoca di profondi cambiamenti e nel quadro delle tensioni internazionali abbiamo apprezzato ogni iniziativa volta a favorire la stabilità e la fine delle guerre in particolar modo, guardiamo con speranza la firma dell'accordo di pace per Gaza che segna un passo epocale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

