Grida al padre se non mi aiutate accoltello qualcuno e ferisce una donna in cortile | 28enne arrestato a Milano
Un 28enne è stato arrestato a Milano per aver ferito con un coltello una passante. Il giovane poco prima aveva litigato con il padre e gli aveva detto: "Se non mi aiutate accoltello qualcuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
