Grida al padre se non mi aiutate accoltello qualcuno e ferisce una donna in cortile | 28enne arrestato a Milano

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne è stato arrestato a Milano per aver ferito con un coltello una passante. Il giovane poco prima aveva litigato con il padre e gli aveva detto: "Se non mi aiutate accoltello qualcuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

grida padre aiutate accoltello"Aiutatemi o accoltello qualcuno", e colpisce una sconosciuta di 26 anni: arrestato a Milano - Ubriaco litiga con suo padre ed esce di casa armato di coltello, minacciando: “Se non mi aiutate, colpisco qualcuno”. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grida Padre Aiutate Accoltello