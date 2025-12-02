Green Gifting | a Natale regala l’abbonamento Bo-oks la piattaforma che unisce libri e sostenibilità

Periodicodaily.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1 dicembre 2025 – Il green gifting si conferma tra i trend più forti del Natale 2025: sempre più persone cercano regali che abbiano un valore culturale, che durino nel tempo e che riducano l’impatto ambientale. In questo scenario si inserisce Bo-oks, piattaforma digitale basata su Intelligenza Artificiale che propone un modo diverso di scegliere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

green gifting a natale regala l8217abbonamento bo oks la piattaforma che unisce libri e sostenibilit224

© Periodicodaily.com - Green Gifting: a Natale regala l’abbonamento Bo-oks, la piattaforma che unisce libri e sostenibilità

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Green Gifting Natale Regala