Green Gifting | a Natale regala l’abbonamento Bo-oks la piattaforma che unisce libri e sostenibilità
1 dicembre 2025 – Il green gifting si conferma tra i trend più forti del Natale 2025: sempre più persone cercano regali che abbiano un valore culturale, che durino nel tempo e che riducano l’impatto ambientale. In questo scenario si inserisce Bo-oks, piattaforma digitale basata su Intelligenza Artificiale che propone un modo diverso di scegliere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Un passepartout per tutte le stagioni: la t-shirt Comoda, bella e se è di Airone...anche green! In tessuto di poliestere riciclato control dry, può essere personalizzata per la creazione di abbigliamento promozionale per tutte le aziende. Scoprila qui https://ww - facebook.com Vai su Facebook